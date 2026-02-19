Volg Hart van Nederland
Winterse start met sneeuw, maar weekend wordt opvallend zacht

Vandaag, 06:47

Het winterweer laat zich donderdagochtend duidelijk zien in Nederland. Er is veel bewolking, al krijgt het noordoosten soms wat zon. Ten zuiden van de lijn Amsterdam–Enschede valt neerslag. In Zeeland, Brabant en Limburg is dat vooral regen, maar noordelijker valt ook sneeuw. Plaatselijk kan een dun laagje blijven liggen. Dat zorgt voor gladheid op de weg.

In de middag neemt de neerslag in het zuiden af en gaat sneeuw vaker over in regen. Eventuele sneeuw smelt dan weer weg. Het wordt 2 tot 4 graden, maar door een matige tot krachtige oostenwind voelt het een stuk kouder aan.

Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag klaart het hier en daar even op. In het oosten en noordoosten kan het een paar graden vriezen. Later trekt vanuit het westen lichte regen het land binnen. In het noordwesten en noorden kan ook wat natte sneeuw vallen. Langs de kust staat een vrij krachtige wind.

Vrijdag is er in het noorden en noordoosten opnieuw kans op winterse neerslag en plaatselijke gladheid. In de rest van het land valt wat lichte regen, maar vanuit het westen wordt het tijdelijk droger met af en toe zon. In de middag volgt opnieuw regen vanuit het westen. Het wordt 4 graden in Groningen en rond 8 graden in het zuiden.

Wil je weten wanneer we eindelijk van het winterweer, de sneeuw en de gladheid af zijn? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het in de bovenstaande video.

Door Robert de Vries

