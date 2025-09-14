Terug

Na rustige zondag slaat weerbeeld om: flinke windstoten en buien

Vandaag, 07:53

De wisselvalligheid blijft ook op de laatste dag van de week aanwezig in het weerbeeld. Zo begint de zondag nog redelijk vriendelijk. In het noorden kan in de ochtend een bui vallen, maar verder is het op veel plekken droog met geregeld ruimte voor de zon. Vanuit het zuidwesten schuift later op de dag meer bewolking binnen, al blijft regen tot de avond buiten de landsgrenzen. In het zuidoosten kan het met wat zon zelfs nog 20 graden worden.

Maandag draait het weerbeeld volledig om. Dan verschijnen er opnieuw buien, maar de wind krijgt de hoofdrol. Aan de kust kan de wind aanwakkeren tot hard of zelfs stormachtig, windkracht 7 tot 8. Daarbij horen zware windstoten tot 80 à 90 kilometer per uur, met uitschieters richting de 100 bij een felle bui.

Voor de provincies Noord-Holland, Groningen, het IJsselmeergebied en de Waddenzee is door het KNMI code geel afgegeven vanwege deze gevaarlijke windstoten.

Prinsjesdag met buien en hoedenstress

Ook op Prinsjesdag is het weer niet rustig. Verspreid over het land trekken buien, met de meeste kans daarop in het noorden. Maar ook in Den Haag kan een nat pak niet uitgesloten worden. De wind neemt iets af ten opzichte van maandag, maar blijft stevig genoeg om een gevaar te vormen voor de traditionele hoedjesparade.

De dagen daarna houdt het wisselvallige patroon aan. Elke dag zijn er wel buien, maar ook droge momenten met ruimte voor de zon. De temperatuur blijft rond de 17 à 18 graden hangen.

Mogelijk rustiger weer volgend weekend

Richting volgend weekend lijkt het weerbeeld te kantelen. Dan wordt het waarschijnlijk droger en kan de temperatuur flink oplopen. Plaatselijk kan het zaterdag zomaar 24 graden worden.

Beeld: Frans Alderse Baas, Texel

