Zo trekt het weer deze week over Nederland: mist, regen en zachte lucht

De dag begint grijs en in het noordoosten van het land ook mistig, in het noordoosten van het land heeft het KNMI code geel afgegeven. De zon laat zich woensdag nog wel zien, vooral langs de kust kunnen mensen genieten van een paar zonnestralen. In het noordwesten kunnen er nog buien vallen.

"Pas later op de dag zien meer plekken de zon, maar in het oosten en noordoosten kan de mist zo hardnekkig blijven hangen dat het daar rond de 3 graden blijft", vertelt meteoroloog Robert de Vries. Het kwik blijft aan de lage kant. Gemiddeld wordt het 6 graden met een zwakke wind die naar het zuidwesten draait. Aan zee kan die wat aantrekken.

Meer mist en zachter weer

Woensdagavond en in de nacht naar donderdag kan opnieuw mist ontstaan in het noordoosten, oosten en zuidwesten. Die trekt later weg doordat de wind steviger wordt. Die gaat uit het zuiden waaien met kracht 3 tot 6. Tussen de wolken door komen opklaringen voor, en in het zuidoosten is een graadje vorst niet uitgesloten.

Donderdag trekt een dik pakket bewolking over het land. In de ochtend kan het oosten nog even een glimp zon meepakken, maar uit de bewolking volgt lichte regen of motregen. De temperatuur loopt op naar 5 tot 8 graden, bij een matige tot krachtige zuid- tot zuidwestenwind.

Vrijdag blijft Nederland hangen in de grijze lucht. Er trekken regelmatig regenbanden over, maar achter een warmtefront stroomt zachtere lucht binnen. Daardoor stijgt het kwik naar zo’n 10 graden.

Wat gaat december ons brengen?

In het weekend is de paraplu opnieuw onmisbaar. De laatste dagen van november verlopen wisselvallig, met weinig ruimte voor de zon en langzaam dalende temperaturen.

Volgende week begint niet alleen de meteorologische winter, maar ook de maand december. Winterweer zit er voorlopig niet in. Het blijft wisselvallig en grijs, met weinig verandering in het patroon.