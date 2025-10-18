Terug

Zonnig en droog weekend, maar dan barst het herfstweer los

Weerbericht

Vandaag, 07:55 - Update: 3 uur geleden

Zaterdag start stralend in het oosten en noordoosten. Daar is het al vroeg flink zonnig. In de rest van het land verdwijnen de wolken in de loop van de ochtend en breekt ook daar de zon steeds vaker door. Het wordt 12 tot 14 graden, in het zuidwesten zelfs 15 graden. De wind komt uit het oosten tot zuidoosten en is zwak tot matig van kracht.

In de avond neemt vanuit het westen de bewolking langzaam toe. In het oosten en noorden blijft het langer helder, maar overal blijft het droog. De temperatuur daalt naar 4 graden in het noordoosten en zo’n 10 graden aan zee. De wind is zwak tot matig, maar langs de kust kan het wat steviger waaien.

Zondag begint met veel hoge bewolking, al laat de zon zich af en toe nog even zien. In de loop van de middag trekken vanuit het zuidwesten dikkere wolken het land binnen. Tegen de avond kan daar de eerste regen vallen. De temperatuur loopt op tot 13 à 16 graden en aan de kust waait het stevig uit het zuidoosten.

Volgende week wordt wisselvallig

Maandag draait de wind naar het zuidwesten. Een lagedrukgebied trekt over ons land en zorgt voor buien en een flink aantrekkende wind. "De temperatuur blijft met zo’n 17 graden wel zacht voor de tijd van het jaar", vertelt meteoroloog Robert de Vries. "Maar het wordt wel onstuimig herfstweer."De rest van de week blijft het onrustig. Storingen trekken af en aan over het land. Vooral langs de westkust valt de meeste regen. Ook de wind blijft nadrukkelijk aanwezig, en vrijdag kan het zelfs stormachtig worden. De temperatuur schommelt tussen de 15 en 17 graden.

