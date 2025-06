Zonnige en warme dagen in aantocht, vanaf woensdag dreigt regen en wind

Na het felle noodweer in Zuid- en Oost-Nederland van zaterdagavond en afgelopen nacht, komt er vandaag eindelijk rust in de lucht. Op een enkele bui na blijft het overal in het land droog. Alleen in het uiterste zuiden van Limburg rommelt zondagochtend nog een laatste donderbui voorbij.

De ochtend begint met een mix van wolken en zon. Vooral later in de ochtend klaart het op meer plekken op. In de middag blijft het droog en draait de wind naar het westen. Die waait stevig door, vooral aan de kust. Dankzij de zon stijgt het kwik naar zo’n 18 graden in het Waddengebied en kan het in Limburg zelfs 23 graden worden.

Ook vanavond blijft het heerlijk weer. Het blijft droog en de zon laat zich tot laat in de avond nog even zien. Ideaal voor een wandeling of barbecue, zonder paraplu bij de hand.

Droog en zonnig begin van de week

De start van de nieuwe week oogt veelbelovend. Maandag en dinsdag verlopen grotendeels droog en zonnig. Dinsdag kan het lokaal zelfs zomers warm worden, met temperaturen boven de 25 graden.

Vanaf woensdag keert de wisselvalligheid terug. Dan neemt de kans op regen- en onweersbuien toe. Toch blijft de zon zich ook dan nog regelmatig laten zien. De temperatuur zakt iets, met maxima rond de 20 graden. Een stevige zuidwestenwind maakt het dan net wat frisser.

Voor wie nog plannen heeft voor buitenactiviteiten: de komende dagen zijn daar prima voor geschikt, maar richting het midden van de week kan de paraplu weer van pas komen.