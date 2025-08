Eerst nog regen en windstoten, maar vanaf woensdag keert de zomer terug

Maandagochtend begint de dag in het oosten en noordoosten van Nederland nog met veel wolken en mogelijk een spatje regen. Toch komt ook de zon later op de dag regelmatig tevoorschijn. Vanuit het westen neemt de bewolking later weer toe, maar het blijft tot in de avond grotendeels droog. In het oosten kan het zo’n 24 graden worden. De westenwind neemt toe en kan krachtig zijn: windkracht 3 tot 6.

In de avond trekt er een gebied met lichte regen over het land. In de nacht wordt het vanuit het westen weer droger en komen er wat opklaringen. De temperatuur daalt dan naar zo’n 14 graden in het noordoosten, tot ongeveer 17 graden in Zeeland. De wind neemt ’s nachts wat af en komt uit het westen tot zuidwesten.

Windstoten

Dinsdag is het nog wisselvallig met wolkenvelden en kans op een enkel buitje. Aan het eind van de middag volgt vanuit het noordwesten opnieuw lichte regen. Tot en met dinsdag blijft het onstuimig met op dinsdag zelfs stevige windstoten in de kustgebieden.

Maar er is licht aan de horizon: vanaf woensdag wordt het overwegend droog, met regelmatig zon en oplopende temperaturen. In het binnenland kan het kwik stijgen naar 25 tot 26 graden, meldt meteoroloog Robert de Vries.