Stevige wind en buien zaterdag, volgende week opvallend zacht en zonnig

Het weer laat dit weekend twee gezichten zien. Waar we in de ochtend nog kunnen genieten van de zon, slaat het weer in de middag om en krijgen we te maken met dikke wolkenvelden en buien. Zondag lijkt bijna een exacte kopie te worden, maar de nieuwe werkweek belooft zonnig en extra zacht te worden voor de tijd van het jaar.

Zaterdagochtend trekken enkele buien over het land, met tussendoor wat zon. In de middag neemt de bewolking toe en volgen meer buien. De wind trekt flink aan uit het zuidwesten. Aan zee waait het hard, windkracht 7, met kans op een even stormachtige wind. Langs de westkust kunnen zware windstoten voorkomen van 75 tot 80 kilometer per uur. De temperatuur komt uit tussen 8 en 12 graden.

In de avond en nacht valt in het oosten en noordoosten mogelijk nog een enkele bui. Op andere plekken wordt het droog en klaart het op vanuit het zuidwesten. Het koelt af naar 2 à 3 graden, lokaal iets lager.

Zondag begint met flink wat zon, maar in de middag neemt de bewolking toe en volgt vanuit het westen lichte regen. Het wordt 9 tot 13 graden op de eerste dag van de meteorologische lente, met een matige tot krachtige zuiden- tot zuidwestenwind.

De nieuwe werkweek lijkt bijzonder zacht voor begin maart. Maandag is er veel zon en stijgt de temperatuur naar gemiddeld 16 graden. In het zuiden en zuidoosten kan het nog warmer worden.

Wil je weten wat het weer verder gaat doen? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het je in de bovenstaande video.