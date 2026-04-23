Zon breekt door na grijze start: hier wordt het zelfs 20 graden

Weerbericht

Vandaag, 06:33 - Update: 1 uur geleden

De dag begint voor veel mensen grijs, vooral in het midden en noorden van het land. Daar hangen wolkenvelden en in het oosten kan het lokaal mistig zijn. In het zuiden laat de zon zich al vroeg zien en in de loop van de middag klaart het overal op, op wat dunne sluierwolken na.

De temperatuur loopt flink uiteen. In het noordwesten blijft het met 12 tot 13 graden fris, maar in het zuidoosten kan het lokaal oplopen tot zo'n 20 graden. De wind komt uit het noorden en is meestal zwak tot matig, al kan het langs de kust en op het IJsselmeer soms steviger waaien.

Droog weekend

In de avond en de nacht naar vrijdag trekken opnieuw wolkenvelden over het land, maar het blijft droog. Tijdens heldere momenten kan het in het zuidoosten afkoelen tot ongeveer 2 graden.

Vrijdag start opnieuw bewolkt, maar in de middag komt de zon weer tevoorschijn. De temperaturen blijven vergelijkbaar, met frisse lucht langs de Wadden en zachtere waarden in het zuidoosten.

Wil je weten wat het weer dit weekend en op Koningsdag gaat doen? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het je in de video hierboven.

Door Redactie Hart van Nederland

