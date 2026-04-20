Week begint bewolkt met spatje regen, later meer zon en warmer

De week begint op veel plekken nog vriendelijk met zon, maar dat beeld verandert snel. Vanuit het noordoosten schuiven wolken het land binnen en daar kan maandagochtend wat lichte regen vallen. Ook in het noordwesten en midden kan een enkele bui voorkomen.

In de middag is het verschil duidelijk merkbaar. In het zuidwesten laat de zon zich nog geregeld zien en blijft het droog. In de rest van het land overheerst de bewolking en kan af en toe wat lichte regen vallen. De temperatuur komt uit tussen de 11 en 14 graden. Aan zee staat een stevige noord- tot noordoostenwind, die soms aantrekt tot windkracht 5.

Koudere nacht en frisse dagen op komst?

In de avond en nacht klaart het in het noorden op en kan het flink afkoelen, met lokaal kans op grondvorst. Elders blijft het bewolkt en liggen de temperaturen iets hoger. Dinsdag begint zonnig, al ontstaan later op de dag stapelwolken. Het wordt dan 13 tot 16 graden bij een matige wind.

Wil je weten wat het weer de rest van de week gaat doen? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het in de bovenstaande video.