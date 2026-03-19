Lenteachtige dag, maar let op: koude nachten en buien op komst

Weerbericht

Vandaag, 06:20 - Update: 22 minuten geleden

Het is donderdag opnieuw genieten van de zon, met alleen wat dunne sluierwolken die voorbij trekken. Regen hoeven we niet te verwachten en het voelt lenteachtig aan. In het binnenland loopt de temperatuur op tot zo'n 18 graden.

Langs de kust en op de Waddeneilanden is het duidelijk frisser met 12 tot 13 graden. Dat verschil komt door de wind die daar vanaf de koude Noordzee waait. In het binnenland komt de wind meer uit het noordoosten en is het aangenamer.

In de avond en in de nacht naar vrijdag trekken er vanuit het noorden wolkenvelden over het land. In het zuiden blijft het nog lang helder. Waar het opklaart, kan de temperatuur flink zakken en zelfs dicht bij het vriespunt uitkomen.

Frisser weer

Vrijdag begint met wat wolken die langzaam naar het zuiden trekken, maar de zon laat zich later weer goed zien. Het wordt wel wat frisser dan donderdag, met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. De wind blijft zwak tot matig uit het noordoosten.

Wil je weten wat het weer dit weekend en volgende week gaat doen? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het je in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

