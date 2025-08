Zon keert terug, maar eerst nog regen en stevige wind op komst

Het weerbeeld begint zondag wat somber in het oosten en noordoosten, met veel wolkenvelden en misschien een enkel spatje regen. Later breekt de zon door en blijft het op de meeste plekken droog tot in de avond. In het oosten kan het kwik oplopen tot een aangename 24 graden. De wind trekt aan tot windkracht 6 aan zee.

Zondagavond volgt vanuit het westen een gebied met lichte regen. In de nacht wordt het weer droger en klaart het op vanuit het westen. In het (noord)oosten daalt de temperatuur tot 14 graden, terwijl Zeeland met 17 graden de warmste nacht kent. De wind neemt daarbij af tot zwak of matig en draait naar het zuidwesten.

Maandagochtend trekken opnieuw wolkenvelden over het land, waaruit plaatselijk een lichte bui kan vallen. Echt nat wordt het niet, maar later in de middag volgt vanuit het noordwesten opnieuw lichte regen.

Tot en met dinsdag blijft het wisselvallig, met dinsdag als meest onstuimige dag. Dan steekt de westenwind flink op en aan de kust kunnen stevige windstoten optreden.

Stabiel zomerweer

Vanaf woensdag keert de rust terug in het weerbeeld. Er zijn dan geregeld zonnige perioden en de kans op regen is klein. De temperaturen klimmen bovendien flink.

Later in de week wordt het zelfs zomers warm met in het binnenland maxima van 25 tot lokaal 26 graden. Aan de kust blijft het door de wind net iets koeler, maar ook daar wordt het aangenaam zomerweer.

Beeld: Kees Jak, Westzaan