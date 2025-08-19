Terug

Geniet nog even: zomerse hitte maakt plaats voor wisselvallig weer

Vandaag, 06:43

We kunnen dinsdag nog genieten van echt zomerweer. De dag begint vrijwel direct zonnig, al hangt er in het noorden wat bewolking vanaf zee. In het noordoosten lost ochtendmist snel op en daarna schijnt de zon flink door. Alleen wat hoge sluierwolken en stapelwolken kunnen het beeld nog even verstoren.

De noordenwind zorgt voor opvallende verschillen in het land. Aan de noordkust blijft het met 19 tot 22 graden vrij fris, maar in Zuid-Limburg kan het kwik oplopen tot lokaal 29 graden.

Fris en wisselvallig

Woensdag draait het weerbeeld om. Er komt meer bewolking en de temperatuur zakt naar 20 tot 25 graden. Ook neemt de kans op een bui toe. Na woensdag gaat het kwik nog iets verder omlaag en zijn zomerse temperaturen voorlopig van de kaart.

Donderdag blijft de temperatuur steken rond de 18 tot 20 graden. Ook vrijdag valt er af en toe een buitje, maar vaak blijft het gewoon droog. De noordwestenwind houdt het daarbij fris voor de tijd van het jaar.

Rustig weekendweer

In het weekend ziet het er rustiger uit. De kans op buien is klein en de zon laat zich geregeld zien tussen de wolken door. Met 19 tot 22 graden en weinig wind is het typisch eind-augustusweer.

