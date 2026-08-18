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Zomerweer slaat om: plensbuien, wind en kans op onweer

Weerbericht

Vandaag, 06:59

Wie hoopte dat het warme zomerweer nog even zou aanhouden, krijgt voorlopig iets anders voorgeschoteld. De zomer heeft een flinke omslag gemaakt. Het blijft de komende dagen wisselvallig en relatief fris voor de tijd van het jaar, met regen, stevige wind en later deze week zelfs kans op onweer. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt.

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Dinsdag overheerst de bewolking en valt vooral in de ochtend op veel plaatsen regen. Ook in de middag laat de zon zich nauwelijks zien en regent het van tijd tot tijd. Het wordt maximaal 20 tot 22 graden, iets minder warm dan normaal voor half augustus.

Buien en stevige wind

Woensdag blijft de paraplu nodig. Er trekken geregeld buien over het land, al komt er in de middag ook wat ruimte voor de zon. Ook daarna houdt de afwisseling van zon en buien voorlopig aan. Later in de week neemt bovendien de kans op enkele stevige plensbuien toe. Daarbij kan het ook gaan onweren.

In bovenstaande video vertelt Wilt je uitgebreid wat er de komende week te wachten staat.

Door Redactie Hart van Nederland
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