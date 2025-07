Zomer keert terug: zo warm en zonnig wordt het de komende dagen

De zomer lijkt zich eindelijk te herpakken na een paar frisse en bewolkte dagen. Volgens Weer.nl mogen we de komende dagen rekenen op meer zon en oplopende temperaturen, met in het weekend zelfs zomerse waarden in het zuiden.

Woensdagochtend begint nog wat grijzig met wolkenvelden, vooral in het noorden en oosten. In het zuidwesten is de zon er eerder bij. Vanuit het westen breekt het wolkendek gedurende de ochtend steeds verder open, met langs de kust de meeste zonuren. Lokaal kan nog een bui vallen, maar de temperatuur stijgt naar 20 tot 24 graden. In het zuiden kan het bij voldoende zon al 25 graden worden, terwijl het aan zee wat frisser blijft met 17 tot 20 graden.

De noordwestelijke wind is matig van kracht, wat het in de schaduw of aan het water nog iets koeler kan doen aanvoelen. Toch is dit voor veel mensen goed nieuws na de koelere dagen van begin juli.

Kwik weer richting zomerse waarden

Donderdag loopt de temperatuur verder op naar 21 tot 25 graden. De zon laat zich goed zien, al kunnen vooral in het noorden nog wat wolkenvelden overdrijven, mogelijk met een spatje regen.

Vrijdag en het weekend beloven nog wat warmer te worden. Vrijdag wordt het 22 tot 26 graden. En in het zuiden van het land kan het zondag zomaar 27 graden worden, waarmee het zomergevoel echt weer terug is.