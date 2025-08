Zomerse omslag op komst: temperaturen tot ruim 25 graden en meer zon

Het eerste weekend van augustus begint fris en nat, maar wie verlangt naar zomerweer krijgt goed nieuws: vanaf woensdag wordt het eindelijk droog, zonnig en aangenaam warm. Dat meldt Weer.nl. Donderdag en vrijdag kan het kwik in het midden en zuiden van het land zelfs de 30 graden aantikken. "Maar voordat het zover is, moeten we nog even door de zure appel heen bijten", vertelt meteoroloog Dennis Wilt.

Zaterdag blijft het nog wisselvallig. Vooral in de ochtend vallen er verspreid over het land buien, soms met veel regen in korte tijd. Die buien kunnen gepaard gaan met een klap onweer. In de loop van de dag klaart het vanuit het westen wat op en komt de zon er iets vaker doorheen. Toch blijft het met 19 graden en een stevige noordwestenwind behoorlijk fris voor deze tijd van het jaar.

Wisselvallig

Zondag begint vriendelijker, met een vrij zonnige start en slechts een enkele bui. Maar dat blijft niet zo: in de middag trekken opnieuw wolken het land binnen en volgt er regen vanuit het westen. Het wordt wel iets warmer, met temperaturen tussen de 21 en 24 graden en een toenemende zuidwestenwind.

Beeld: Jeroen van Rossum, Egmond aan Zee

Ook maandag en dinsdag verlopen nog wisselvallig, met dinsdag zelfs een stevige westenwind. Toch zijn er al meer droge momenten en laat de zon zich vaker zien. De echte omslag volgt op woensdag, wanneer het droog blijft en de zon flink schijnt.

Omslag in weerbeeld

Vanaf halverwege de week lijkt de zomer zich dan eindelijk van haar goede kant te laten zien. De temperatuur loopt op naar zo’n 25 graden en er wordt nauwelijks nog regen verwacht en komt er fors meer ruimte voor de zon. In de tweede helft van de week kan de temperatuur in het midden en het zuiden van het land zelfs de 30 graden halen. In de dagen erna komen we in stabiel zomerweer terecht.