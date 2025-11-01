Terug

Eerste weekend van november verloopt zacht, maar wel wisselvallig

Vandaag, 08:38

Het eerste weekend van november voelt eerder als lente dan als herfst. De temperatuur loopt op tot 13 à 15 graden, iets zachter dan normaal voor deze tijd van het jaar. Toch verloopt het weekend allesbehalve rustig, want er trekken geregeld buien over het land.

De zaterdag begint in het oosten nog droog met hier en daar een waterig zonnetje. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het op steeds meer plekken regenen. De stevige zuidelijke wind, aan zee kracht 5 tot 6, blaast zachte lucht het land in. Daardoor wordt het met 13 tot 15 graden opvallend mild, waar zo'n 11 graden gebruikelijk is. In de middag klaart het vanuit het westen tijdelijk op en laat de zon zich nog even zien.

In de avond trekken opnieuw buien vanuit het westen over, plaatselijk met kans op onweer. De wind draait iets naar het zuidwesten en neemt wat af. De temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden.

Zondag en volgende week

Zondag begint op de meeste plekken droog, maar in de middag volgen nieuwe buien vanuit het zuidwesten. Tussen de buien door zijn ook zonnige momenten en met 13 graden blijft het zacht. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig.

De nieuwe werkweek start maandag nat en onstuimig. Daarna wordt het rustiger en droger met later in de week steeds meer ruimte voor de zon. De temperatuur blijft met rond 15 graden opvallend hoog voor begin november.

