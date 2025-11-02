Opvallend zacht herfstweer op komst met lokaal 17 graden

Na een wisselvallig weekend lijkt de herfst even plaats te maken voor de lente. Komende week wordt het opvallend zacht, met op sommige plekken temperaturen tot wel 17 graden. En dat terwijl begin november normaal zo'n 11 graden gebruikelijk is.

Zondag start nog met typisch herfstweer. In de ochtend is het op veel plaatsen droog en breekt geregeld de zon door. In de loop van de dag trekt de zuidwestenwind aan en wordt aan de kust soms krachtig. Daarmee stroomt zachte lucht het land binnen, waardoor het in de middag 13 à 14 graden wordt.

Vanuit het zuidwesten trekken in de middag meer buien over het land. In het noordoosten blijft het nog even droog, maar zondagavond wordt het ook daar nat. De meeste buien trekken in de nacht naar maandag via het oosten weer weg. Het koelt af tot ongeveer 6 graden en de wind neemt af.

De nieuwe werkweek begint regenachtig, maar al snel komt er meer ruimte voor de zon. De dagen daarna blijft het grotendeels droog en uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar, met lokaal temperaturen tot 17 graden.