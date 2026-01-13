Volg Hart van Nederland
Van sneeuw en vorst naar regen: dit wordt het weer de komende dagen

Weerbericht

Vandaag, 06:23 - Update: 2 uur geleden

De laatste restjes winter verdwijnen snel uit Nederland. Het weerbeeld is deze week vooral grijs en zacht. Grote winterse problemen zijn er niet meer en alle weerwaarschuwingen staan weer op groen. Alleen tijdens heldere nachten kan het lokaal nog licht vriezen.

De week begint rustig met op dinsdag temperaturen tussen de 6 en 9 graden. In veel gebieden hangt bewolking laag, met nevel en plaatselijk mist. Het blijft grotendeels droog, al kan er hier en daar wat motregen vallen. Later in de ochtend trekt vanuit het zuiden een regengebied het land binnen.

In de middag schuift die regen richting het midden van het land. In het zuiden wordt het juist weer droger en kan zelfs even de zon tevoorschijn komen. Door een matige tot vrij krachtige zuidenwind loopt de temperatuur op tot zo’n 7 graden in het noorden en lokaal 10 graden in Limburg.

Natte avond, daarna wisselvallig vervolg

Dinsdagavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. In de nacht wordt het overal nat en draait de wind naar het westen. De temperatuur zakt dan naar ongeveer 3 graden.

Woensdag wordt het vanuit het noordwesten geleidelijk droger en breekt de zon vaker door. In Limburg blijft het waarschijnlijk de hele dag bewolkt en regenachtig.

Donderdag en vrijdag volgen opnieuw natte perioden met soms een stevige zuidelijke wind en maxima rond de 8 graden.

In het weekend droog

In het weekend blijft het meestal droog met af en toe zon, maar wordt het langzaam weer wat kouder.

Beeld: Jos Hebben

