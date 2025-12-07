Volg Hart van Nederland
Winterweer blijft ook volgende week nog uit: kans op datumrecords

Weerbericht

Vandaag, 12:40

In het oosten en noordoosten kan zondagochtend nog een enkele bui vallen, maar vanuit het zuidwesten wordt het tijdelijk droog. Lokaal breekt de zon zelfs even door. De rust houdt niet lang aan, want zondagmiddag neemt de bewolking weer toe en volgt vanuit het zuidwesten nieuwe regen. Dat heeft alles te maken met het binnenstromen van nóg zachtere lucht.

De temperatuur loopt uiteindelijk op naar 10 tot 12 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 5. Daarmee voelt het opvallend zacht voor begin december.

Zondagavond en in de nacht naar maandag verplaatst de regen zich langzaam richting het noordoosten en oosten. Vanuit het westen komen opklaringen binnen, vooral in het noordwesten. Het kwik zakt naar 8 tot 12 graden, al kan het in het zuidoosten aan het begin van de nacht zelfs 14 graden zijn. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, met windkracht 4 tot 6.

Maandagochtend verloopt grotendeels droog met af en toe zon. In de middag trekt de bewolking weer dicht en kunnen buien vallen, vooral in het noordwesten. Het blijft zacht met 11 tot 14 graden.

Vooruitblik: nog meer zacht weer

Dinsdag en woensdag blijft de paraplu nodig. Dan wordt het wederom rond de 13 graden, lokaal mogelijk nog warmer, met kans op een datumrecord.

Vanaf donderdag krijgen we meer invloed van een hogedrukgebied boven Centraal-Europa. Daardoor worden de dagen rustiger en vaak droog, met steeds wat ruimte voor de zon. De temperaturen zakken licht, maar met 8 à 9 graden blijft het nog steeds zachter dan normaal.

