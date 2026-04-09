Weer slaat om: van zonnig en warm naar wisselvallig en buien

Na de eerste landelijke warme dag van het jaar belooft het vandaag zonnig en zelfs iets warmer te worden dan woensdag. De dag begint in het noorden met wolkenvelden, maar op de meeste plekken blijft het droog. Verder naar het midden en zuiden breekt de zon later goed door. Daar kan het flink opwarmen, met temperaturen tussen de 19 en 24 graden. Op de Wadden blijft het koeler, met zo'n 14 graden.

In het noorden blijft het niet de hele dag droog. Daar kunnen later op de dag enkele buien ontstaan. In de avond en in de nacht naar vrijdag trekken vooral over de oostelijke helft nog buien, met in het zuidoosten zelfs kans op onweer. Tegelijkertijd klaart het vanuit het westen op.

De temperatuur zakt in de nacht naar 5 tot 8 graden. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe, met windkracht 3 tot 6.

Hoe ziet het weekendweer eruit?

Vrijdag blijft het op de meeste plekken droog, met af en toe zon. Door de wind uit het westen tot noordwesten voelt het wel frisser aan, met temperaturen tussen de 11 en 14 graden.

Wil je weten wat het weer dit weekend gaat doen? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het in de bovenstaande video.