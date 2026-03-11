Volg Hart van Nederland
Woensdag start met regen, later droger en meer zon

Weerbericht

Vandaag, 09:44

Na een vrij zonnige, droge en recordwarme start van maart wordt het de rest van deze week wisselvalliger en frisser, al blijven de temperaturen normaal voor de tijd van het jaar. Woensdagochtend gaat het overal regenen, al kan langs de oostgrens eerst nog kort de zon te zien zijn. In de middag wordt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog en kan langs de kust nog even de zon doorbreken. Aan zee staat een krachtige zuidwestenwind, die in de middag afneemt en meer westelijk wordt. De maximumtemperatuur ligt rond 11 graden.

Bekijk het hele weerbericht in de video bovenaan.

Door Redactie Hart van Nederland

