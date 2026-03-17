Lente laat zich weer zien: temperatuur schiet komende dagen omhoog

Warmere lucht is in de nacht Nederland binnengekomen en dat is meteen te merken. Na een frisse maandag met 9 tot 11 graden, loopt de temperatuur dinsdagmiddag op naar 11 tot 15 graden. Dat maakt het buiten duidelijk zachter.

De dag begint wel grijs op veel plekken, met bewolking en hier en daar wat lichte motregen. Later op de dag breekt vanuit het zuidwesten vaker de zon door. In het noorden en oosten blijft het wat langer bewolkt. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten.

Beeld: Anne-Marie van Iersel, Oost-Souburg