Zonnige en zachte verkiezingsdag voor de boeg, iets frisser later deze week

De verkiezingsdag begint op veel plekken met wat wolkenvelden, maar al snel breekt de zon door. Het blijft overwegend droog en vriendelijk weer. In de middag loopt de temperatuur op naar zo'n 14 tot 17 graden. De wind waait matig uit het oosten tot zuidoosten.

Bij het vallen van de avond verschijnen er vooral in het noorden wat dunne wolkenvelden. In het binnenland kan het 's nachts lokaal licht vriezen.

Donderdag laat de zon zich opnieuw goed zien en wordt het in het binnenland nog iets zachter, met temperaturen tot 18 graden. Aan zee blijft het frisser met zo'n 13 graden door een noordelijke wind.

Wil je weten wat het weer verder gaat doen deze week? Weerman Robert de Vries vertelt het je hierboven.