Eerst zon, later regen: wisselvallige dag voor de boeg

De dag begint fris, met in Brabant lokaal slechts 3,5 graden aan de grond. Donderdagochtend kan vooral in het midden en noordoosten een enkele bui vallen, afgewisseld met flink wat zon. In de middag ontstaan in het oosten en noordoosten opnieuw enkele buien. Elders blijft het lange tijd droog met geregeld zonneschijn. Later op de dag neemt de bewolking toe en in het zuidwesten valt tegen de avond de eerste lichte regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 19 graden.

Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag trekt een storing over het land. Daardoor raakt het overal bewolkt en valt enige tijd lichte regen of motregen. De temperatuur daalt naar 11 tot 12 graden. Vrijdag blijft de bewolking een belangrijke rol spelen en valt af en toe regen. Het wordt 17 tot 18 graden en vlak aan zee blijft het vrij stevig waaien.

Bekijk het hele weerbericht en de weersverwachting voor dit weekend in de video bovenaan.