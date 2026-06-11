OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Eerst zon, later regen: wisselvallige dag voor de boeg

Weerbericht

Vandaag, 08:11

Link gekopieerd

De dag begint fris, met in Brabant lokaal slechts 3,5 graden aan de grond. Donderdagochtend kan vooral in het midden en noordoosten een enkele bui vallen, afgewisseld met flink wat zon. In de middag ontstaan in het oosten en noordoosten opnieuw enkele buien. Elders blijft het lange tijd droog met geregeld zonneschijn. Later op de dag neemt de bewolking toe en in het zuidwesten valt tegen de avond de eerste lichte regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 19 graden.

Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag trekt een storing over het land. Daardoor raakt het overal bewolkt en valt enige tijd lichte regen of motregen. De temperatuur daalt naar 11 tot 12 graden. Vrijdag blijft de bewolking een belangrijke rol spelen en valt af en toe regen. Het wordt 17 tot 18 graden en vlak aan zee blijft het vrij stevig waaien.

Bekijk het hele weerbericht en de weersverwachting voor dit weekend in de video bovenaan.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.