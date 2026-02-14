Valentijnsdag begint grijs, later zon én kans op winterse bui

Valentijnsdag begint fris en bewolkt, met temperaturen rond het vriespunt. Later op de dag breekt op veel plekken de zon door en blijft het droog. Het wordt een paar graden boven nul, meldt meteoroloog Robert de Vries.

In de nacht daalt de temperatuur onder nul en is er kans op een winters buitje. Zondag volgt vanuit het zuidwesten neerslag die in delen van het land als sneeuw kan vallen.

