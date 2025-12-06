Volg Hart van Nederland
December blijft opvallend zacht: volgende week kans op datumrecords

Weerbericht

Vandaag, 07:36 - Update: 3 uur geleden

Nederland wordt zaterdag wakker onder een dikke deken van wolken. Op veel plekken vallen buien. Alleen in Limburg kan heel even een glimp van de zon te zien zijn. In de middag lukt het vooral in het zuiden en westen soms om de wolken wat open te breken. De temperatuur loopt op naar 8 graden in het noordoosten en 10 tot 11 graden in het westen en zuiden, met een matige tot krachtige zuid- tot zuidwestenwind.

Zaterdagavond en in de nacht naar zondag blijft het overwegend bewolkt met hier en daar buien. Vanuit het zuidwesten komen wel enkele opklaringen binnen en in Zeeland wordt het vrijwel droog. Het blijft zacht, met 8 tot 9 graden en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Zondagochtend trekken in het noordoosten en oosten nog wat buien voorbij. Daarna breekt vanuit het westen kort de zon door. In de middag kan ook het noordoosten heel even zon meepakken, maar later volgt opnieuw lichte regen vanuit het zuidwesten. De temperatuur loopt op naar 10 tot lokaal 14 graden in het zuidwesten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidoosten; aan de kust staat windkracht 5.

Kans op datumrecords

Maandag begint met zonnige momenten, maar later op de dag ontstaan nieuwe buien. De temperatuur blijft bijzonder hoog voor de tijd van het jaar met rond 13 graden. Ook dinsdag en woensdag verloopt zacht, met kans op datumrecords. Dinsdag regent het langere tijd en staat er een stevige zuidwestenwind. Woensdag en donderdag lijken grotendeels droog te verlopen met af en toe zon. Vanaf donderdag daalt het kwik langzaam.

