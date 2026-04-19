Van mist naar zon en buien, dit kun je vandaag verwachten

De laatste dag van de week begint op sommige plekken met dichte mist, wat lokaal voor slecht zicht kan zorgen. Inmiddels trekt de mist weg en maken zon en stapelwolken hun opwachting. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Halverwege de ochtend ligt de temperatuur tussen de 10 en 12 graden, met een zwakke tot matige noordwestenwind.

In de middag neemt de bewolking landinwaarts toe en kunnen er plaatselijk buien vallen. Toch overheerst op veel plekken het droge weer, met de meeste zon in de kustprovincies. De temperatuur loopt op naar zo'n 12 graden in het noorden tot lokaal 15 of 16 graden in Limburg. De wind blijft matig uit het noordwesten.

In de avond verdwijnen de laatste buien en klaart het op. De nacht verloopt droog met brede opklaringen. Het koelt flink af naar waarden tussen de 2 en 5 graden, met lokaal kans op vorst aan de grond. Er staat weinig wind.

