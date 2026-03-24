Maart slaat om: sneeuw, hagel en nachtvorst op komst

Het is even gedaan met het stralend zonnige en warme voorjaarsweer. De rest van deze eerste lentemaand maart verloopt wisselvallig en fris, ook april lijkt guur van start te gaan. Tijdens de zogenaamde maartse buien is er zelfs kans op winterse neerslag. Ook neemt de kans op vorst tijdens de nachten weer toe terwijl veel bomen en struiken al uitlopen.

Na een kwakkelend eerste kwartaal gingen we deze maand van start met prachtig lenteweer en werd het met de vele zonneschijn zelfs bijzonder warm. In de eerste week van maart sneuvelden meerdere warmterecords. Dit vroege warme weer heeft direct gevolgen voor de natuur. Dieren en planten kunnen in de problemen komen als het weer kouder wordt en het 's nachts gaat vriezen.

Buien met sneeuw en hagel

Zelfs zo laat in maart kunnen er winterse buien vallen. Vanaf woensdag is de lucht uit het noordwesten een stuk kouder en valt er naast regen ook hagel en natte sneeuw. Op hoger gelegen delen van het land, zoals de Veluwe en de Limburgse heuvels, kan het tijdelijk wit worden.

De omslag zet zich kin de nacht van dinsdag op woensdag in. Er trekt een koufront over het land met zware windstoten, gevolgd door koude lucht. De rest van de week is het kil en guur en komen de temperaturen overdag nog maar rond de 10 graden uit. Richting het weekend neemt bij rustiger weer de kans op nachtvorst weer toe.

Late nachtvorst en schade

Omdat de natuur al 'wakker' is geworden, is de kans op vorstschade groot. Planten en bomen die al groeien kunnen beschadigen. Ook fruitbomen die in bloei staan lopen risico, waardoor de vruchtvorming verstoord kan raken. Fruittelers proberen hun oogst te beschermen door de bloesem te beregenen of vuurtjes te stoken in de boomgaard.