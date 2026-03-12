Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Omslag in weer na recordwarm begin maart: onstuimig weer op komst

Weerbericht

Vandaag, 09:21

Link gekopieerd

Na de recordwarme en droge start van maart voelt het donderdag weer ineens een stuk frisser. Toch is daar volgens de verwachtingen weinig bijzonders aan: de temperaturen liggen nu juist rond wat normaal is voor deze tijd van het jaar, meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Donderdagochtend begint nog rustig met zon en droog weer. Na een frisse start loopt de temperatuur langzaam op. In de middag wordt het ongeveer 12 graden. Wel trekt de wind aan, vooral aan zee waar een stevige zuidwestenwind kan staan met windkracht 7 en soms flinke windvlagen.

Vrijdag slaat het weer om. Dan trekken regen en stevige wind over het land en kan het onstuimig aanvoelen.

In het weekend wordt het rustiger. Op een enkele bui na blijft het vaak droog en laat de zon zich geregeld zien. Het blijft wel fris met maxima rond 11 graden. In de loop van volgende week wordt het weer zonniger, droger en loopt de temperatuur langzaam weer op.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.