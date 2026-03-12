Omslag in weer na recordwarm begin maart: onstuimig weer op komst

Na de recordwarme en droge start van maart voelt het donderdag weer ineens een stuk frisser. Toch is daar volgens de verwachtingen weinig bijzonders aan: de temperaturen liggen nu juist rond wat normaal is voor deze tijd van het jaar, meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Donderdagochtend begint nog rustig met zon en droog weer. Na een frisse start loopt de temperatuur langzaam op. In de middag wordt het ongeveer 12 graden. Wel trekt de wind aan, vooral aan zee waar een stevige zuidwestenwind kan staan met windkracht 7 en soms flinke windvlagen.

Vrijdag slaat het weer om. Dan trekken regen en stevige wind over het land en kan het onstuimig aanvoelen.

In het weekend wordt het rustiger. Op een enkele bui na blijft het vaak droog en laat de zon zich geregeld zien. Het blijft wel fris met maxima rond 11 graden. In de loop van volgende week wordt het weer zonniger, droger en loopt de temperatuur langzaam weer op.