Maandag onstuimig en nat, maar woensdag keert de zomer terug

Na een winderige en natte start van de week kunnen we ons kort opmaken voor zomerse temperaturen. Vooral woensdag wordt het flink warm, met lokaal zelfs 30 graden in het oosten. Maar de hitte is van korte duur: donderdag slaat het weer alweer om.

De maandag begint met een ander weerbeeld dan de afgelopen dagen. Vanuit het westen trekken buien het land over en vooral aan de kust is het onstuimig met windstoten tot wel 70 kilometer per uur. In de middag keert de rust terug. Het wordt droog en het klaart flink op vanuit het westen, met behoorlijk wat ruimte voor de zon.

De temperatuur ligt tussen de 19 graden in het noordwesten en 23 graden in het zuidoosten, bij een vlagerige en krachtige westenwind.

Dinsdag buien, woensdag zomers warm

Dinsdag blijft het wisselvallig. In het noorden overheerst de bewolking en vallen enkele buien. In het zuiden is er juist meer ruimte voor de zon. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden.

Op woensdag krijgen we tijdelijk te maken met een oostelijke stroming. Daardoor stroomt warme lucht het land binnen. De temperatuur stijgt gemiddeld naar 26 graden, met uitschieters tot 30 graden in het oosten en zuidoosten. Het blijft tot de avond droog en de zon laat zich geregeld zien.

Donderdag volgt weer een omslag. Dan vallen opnieuw buien en daalt de temperatuur naar 22 graden. In de kustgebieden steekt er soms een stevige westen- tot zuidwestenwind op.