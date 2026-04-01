April begint met fraaie lentedag, paasweekend droog en warmer

1 apr 2026, 06:50 - Update: 1 apr 2026, 08:13

De eerste dag van april start op veel plekken grijs. In de westelijke helft hangt veel bewolking en in het noordoosten komt (dichte) mist voor. Vooral daar kan het zicht in de ochtend flink beperkt zijn. In het westen en aan de kust blijft het wolkendek langer hangen en kan er lokaal een spatje regen vallen.

Later op de dag trekt de mist weg en laat de zon zich steeds vaker zien. Het blijft droog en met weinig wind voelt het aangenaam. In de zon loopt de temperatuur op tot zo'n 13 graden. Daarmee lijkt een plekje op het terras op meerdere plekken haalbaar.

Zo verloopt het weer richting Pasen

Na vandaag neemt de bewolking op donderdag en vrijdag weer toe en is er kans op een bui. In het weekend blijft het wisselvallig, maar de temperatuur gaat wel omhoog. Op zaterdag en zondag kan het op veel plaatsen zo'n 15 graden worden.

Wil je weten op welke paasdag je het best een lange wandeling kunt maken? Weervrouw Laura vertelt het in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

