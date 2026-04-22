Koude ochtend, maar zonnige dag op komst

Weerbericht

Vandaag, 09:11 - Update: 3 uur geleden

De dag begint deze woensdag fris, met lokaal nog vorst in het oosten. Later op de dag breekt de zon door en loopt de temperatuur op naar 12 tot 13 graden op de Wadden en 16 tot 19 graden in het binnenland. De wind is zwak tot matig, aan de kust soms vrij krachtig.

In de avond en nacht blijft het eerst helder, later komen er in het noorden wolken en kan in het oosten mist ontstaan. Het koelt af naar 1 tot 6 graden, met kans op vorst aan de grond.

De komende dagen blijft het overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur doet wel een stapje terug en ligt rond het midden van de tien graden. Ook op Koningsdag lijkt het droog te blijven, al trekken er wolkenvelden over en is het vooral in het noorden wat frisser.

In bovenstaande video vertelt meteoroloog Robert de Vries hoe het weer er precies uit gaat zien.

Door Jamie van Velzen

