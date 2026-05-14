Buien en lokaal kans op onweer op frisse Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag verloopt allesbehalve rustig. Over het hele land trekken buien, al wordt het vanuit het noordwesten later op de dag steeds droger. Daar breekt ook af en toe de zon door. In het zuidoosten en oosten blijft het langer nat en kan bij een enkele bui zelfs onweer voorkomen.

Warm wordt het niet. De temperatuur blijft steken tussen de 11 en 13 graden, waardoor een jas zeker geen overbodige luxe is. De wind draait bovendien op steeds meer plaatsen naar het noorden en noordwesten, wat het fris laat aanvoelen.

Nog meer buien

Vrijdag begint nog redelijk rustig, maar later op de dag nemen de buien opnieuw toe. Ook dan blijft het kwik hangen rond de 13 graden.

In het weekend ziet het weerbeeld er iets vriendelijker uit. Zaterdag vallen vooral landinwaarts nog enkele buien, maar schijnt tussendoor geregeld de zon. Zondag lijkt op een paar losse buien na grotendeels droog te verlopen.

Wil je weten wanneer de lente eindelijk terugkeert?

