Grijs en zacht begin, maar richting kerst dalen de temperaturen fors

Woensdagochtend hangt er op veel plekken een grijze deken boven het land. Vooral in het midden en noordoosten kan een lichte bui vallen. Richting de middag verschuift dat naar het uiterste oosten. In het westen probeert de zon voorzichtig ruimte te vinden. De temperatuur loopt op naar zo'n 9 tot 10 graden. De zuidwestenwind blijft boven land zwak tot matig, maar aan zee staat al snel een stevige windkracht 5.

In de avond en vannacht klaart het in het oosten eerst nog wat op. Vanuit het westen schuift daarna opnieuw bewolking binnen en tegen de ochtend valt er weer lichte regen. De zuidenwind trekt duidelijk aan: aan de kust kan het zelfs krachtig tot hard waaien, windkracht 6 tot 7. De temperatuur daalt naar 6 à 7 graden.

Donderdag begint de dag met dikke bewolking en in het midden en noorden wat lichte regen. Later in de middag trekt dat weg en schuift vanuit het zuiden voorzichtig wat zon binnen, al blijft er ook hoge bewolking hangen. Het blijft zacht voor de tijd van het jaar: 10 tot 12 graden, met een stevige zuidenwind.

Koudere temperaturen

Vrijdag kan er in het zuidoosten en oosten nog een spatje regen vallen. In het noordwesten is meer ruimte voor de zon. De temperatuur blijft hoog met gemiddeld 12 graden, maar echt lenteachtig wordt het niet door de vele wolkenvelden.

In het weekend domineert de bewolking opnieuw, al kan de zon soms kort doorbreken. De temperatuur zakt langzaam naar ongeveer 7 à 8 graden. De wind draait steeds meer naar het oosten, wat een frissere sfeer geeft.

Kwik verder omlaag met de kerst

Volgende week gaat de temperatuur verder omlaag. Overdag wordt het rond de 4 graden, in de nachten daalt het tot 1 tot 2 graden. Het blijft op veel plekken droog, maar wie hoopt op zonnige dagen komt niet echt aan zijn trekken. De bewolking blijft een hardnekkige gast, al worden de dagen vanaf het einde van de week weer heel langzaam langer.