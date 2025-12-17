Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Grijs en zacht begin, maar richting kerst dalen de temperaturen fors

Weerbericht

Vandaag, 07:40 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Woensdagochtend hangt er op veel plekken een grijze deken boven het land. Vooral in het midden en noordoosten kan een lichte bui vallen. Richting de middag verschuift dat naar het uiterste oosten. In het westen probeert de zon voorzichtig ruimte te vinden. De temperatuur loopt op naar zo'n 9 tot 10 graden. De zuidwestenwind blijft boven land zwak tot matig, maar aan zee staat al snel een stevige windkracht 5.

In de avond en vannacht klaart het in het oosten eerst nog wat op. Vanuit het westen schuift daarna opnieuw bewolking binnen en tegen de ochtend valt er weer lichte regen. De zuidenwind trekt duidelijk aan: aan de kust kan het zelfs krachtig tot hard waaien, windkracht 6 tot 7. De temperatuur daalt naar 6 à 7 graden.

Donderdag begint de dag met dikke bewolking en in het midden en noorden wat lichte regen. Later in de middag trekt dat weg en schuift vanuit het zuiden voorzichtig wat zon binnen, al blijft er ook hoge bewolking hangen. Het blijft zacht voor de tijd van het jaar: 10 tot 12 graden, met een stevige zuidenwind.

Koudere temperaturen

Vrijdag kan er in het zuidoosten en oosten nog een spatje regen vallen. In het noordwesten is meer ruimte voor de zon. De temperatuur blijft hoog met gemiddeld 12 graden, maar echt lenteachtig wordt het niet door de vele wolkenvelden.

In het weekend domineert de bewolking opnieuw, al kan de zon soms kort doorbreken. De temperatuur zakt langzaam naar ongeveer 7 à 8 graden. De wind draait steeds meer naar het oosten, wat een frissere sfeer geeft.

Kwik verder omlaag met de kerst

Volgende week gaat de temperatuur verder omlaag. Overdag wordt het rond de 4 graden, in de nachten daalt het tot 1 tot 2 graden. Het blijft op veel plekken droog, maar wie hoopt op zonnige dagen komt niet echt aan zijn trekken. De bewolking blijft een hardnekkige gast, al worden de dagen vanaf het einde van de week weer heel langzaam langer.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.