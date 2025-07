Wisselvallig weer houdt aan: wanneer komt de zomer terug?

De maand augustus begint zoals juli eindigde: fris, grijs en nat. Woensdag trekken er verspreid over het land wolkenvelden, al laat de zon zich soms ook even zien. Vooral in het oosten en zuidoosten kan een bui vallen. In het westen en zuidwesten breekt de zon het vaakst door. Door de wisselvalligheid kan een paraplu vandaag geen kwaad.

In Groningen blijft het kwik steken rond de 18 graden door de hardnekkige bewolking. In de rest van het land wordt het iets aangenamer met 20 tot 22 graden. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig tot vrij krachtig.

De avond en nacht verlopen bewolkt, met hier en daar nog wat regen of een bui. In het zuiden kan het even flink nat worden. De temperatuur daalt naar zo’n 13 tot 16 graden en de wind blijft stevig doorwaaien.

Ook donderdag blijft het weerbeeld rommelig. Er is veel bewolking en opnieuw trekken er buien over het land. Af en toe prikt de zon er tussendoor. De temperatuur blijft opnieuw hangen tussen de 20 en 22 graden bij een westenwind die matig tot vrij krachtig is.

Weinig verandering

De dagen daarna verandert er weinig: elke dag kans op buien, met tussendoor wat zon. Met 18 tot 21 graden is het fris voor de tijd van het jaar. Wie hoopt op strandweer, moet nog even geduld hebben.

Pas in de loop van volgende week lijkt er licht aan het einde van de tunnel. Een hogedrukgebied nadert, en dat zou kunnen zorgen voor droger en stabieler weer. Met wat geluk komt zelfs de zomerse grens van 25 graden weer in zicht.

Beeld: Marianne Steenbergen, Deventer