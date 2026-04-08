Lente laat zich zien: mogelijk eerste officiële warme dag van 2026

Weerbericht

Vandaag, 06:10 - Update: 2 uur geleden

Het wordt vandaag een opvallend zachte dag voor de tijd van het jaar. In delen van het land kan het kwik oplopen tot boven de 20 graden. Daarmee ligt de eerste warme dag van 2026 binnen handbereik. Vooral in het noorden blijft het iets koeler, met 16 tot 17 graden, en op de Wadden blijft het steken rond 13 graden. De zon schijnt volop, al verschijnen later op de dag dunne wolkenvelden vanuit het noorden.

Woensdagmiddag en in de nacht naar donderdag schuiven wolken over het land, vooral in het noorden. Het blijft droog en de temperatuur zakt naar waarden tussen de 5 en 9 graden. De wind blijft zwak tot matig en komt uit het oosten tot zuidoosten.

Wisselvalig weer

Donderdag start in het noorden bewolkt, met kans op een lichte spat regen in Groningen. In de rest van het land breekt de zon snel door. In de middag wordt het opnieuw zacht, met temperaturen tot 23 graden. Later op de dag trekt regen vanuit het westen het land binnen. Vrijdag volgt frisser weer met zo'n 14 graden en eerst nog een stevige wind.

Wil je weten wat het weer gaat doen dit weekend? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het je in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

