Mist en code geel in de ochtend, later verrassend zacht herfstweer

Weerbericht

Vandaag, 06:38

Op de laatste dag van september beginnen we net als maandag weer met flink wat mist. Het KNMI heeft voor verschillende regio’s code geel afgegeven, omdat plaatselijk dichte mist voor gevaarlijke situaties op de weg kan zorgen. Op sommige plekken is het zicht minder dan 200 meter.

De weerwaarschuwing is tot 10.00 uur van kracht in de provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland. Weggebruikers wordt aangeraden langzamer te rijden en meer afstand te houden. 

In de loop van de ochtend lost de nevel langzaam op en breekt de zon door. Dat gaat niet overal even snel, maar uiteindelijk wordt het in heel het land helder. Met weinig wind en temperaturen rond de 18 graden blijft het opvallend zacht voor de tijd van het jaar.

Ook de rest van september was warmer dan normaal. Dinsdagmiddag blijft het verder droog, op misschien een enkele bui na. De rustige weersituatie houdt voorlopig nog even stand.

Droog herfstweer

Aan het begin van oktober verandert er weinig. We krijgen opnieuw rustig en droog herfstweer met een oost- tot zuidoostelijke wind. Wel worden de nachten kouder en kan het lokaal zelfs tot vorst aan de grond komen.

Richting volgend weekend lijkt het omslagpunt te komen. Dan bereikt Nederland de overblijfselen van orkaan Humberto, die vanaf de Atlantische Oceaan richting Europa trekt. Volgens metroloog Dennis Wilt gaan die restanten nog voor flink wat wind en regen zorgen.

Hoe zwaar Humberto ons land precies treft, is nog onzeker. Maar dat het na een rustige en warme september plots een stuk onstuimiger wordt, lijkt wel vast te staan.

Beeld: Joost Mooij, Aarlanderveen

