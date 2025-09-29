Terug

Mistige start van de week: KNMI waarschuwt deel van land met code geel

Weerbericht

Vandaag, 06:59

Het nieuwe werkweek begint met flink wat mist. Op sommige plekken is het zicht minder dan 200 meter, en daarom geldt er maandagochtend code geel van het KNMI. Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen op de weg.

De weerwaarschuwing geldt voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland en is tot 11.00 uur van kracht. "Maar ook buiten die provincies is het oppassen met de mist", vertelt meteoroloog Dennis Wilt. De mist trekt in de loop van de ochtend weg. In andere delen van het land laat de zon zich al sneller zien, al wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af.

In de middag breekt de zon overal vaker door en kan er vooral in het noordoosten een bui vallen. Ook in het zuidwesten is een enkele bui niet uitgesloten, maar de meeste plaatsen houden het droog. De temperatuur loopt op van 17 graden op de Waddeneilanden tot zo’n 20 graden in Brabant en Limburg. Er staat een matige wind uit het noordwesten.

Dinsdag, op de laatste dag van september, is er opnieuw kans op ochtendmist in het oosten en noordoosten. Verder blijft het grotendeels droog met af en toe zon. De wind is zwak en uit het noorden, en het wordt ongeveer 18 graden.

Rustig herfstweer

De eerste dagen van oktober beloven rustig herfstweer met een oost- tot zuidoostenwind. Het blijft droog, maar de nachten worden flink kouder met kans op vorst aan de grond.

Richting volgend weekend draait de wind naar het zuiden en wordt steviger. Daarmee neemt ook de kans op regenbuien toe.

Archiefbeeld: Joost Mooij, Aarlanderveen

