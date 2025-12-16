Buien, wolken en tóch zachte temperaturen: dit staat je vandaag te wachten

We kunnen de komende dagen nog genieten van de hogere temperaturen die de afgelopen tijd zijn gemeten, maar de kou lijkt inmiddels zijn weg naar Nederland te hebben gevonden. In het weekend daalt het kwik naar normale waarden voor deze tijd van het jaar. Verder zijn er veel wolkenvelden die mogelijk een spatje regen kunnen brengen. De zon speelt dinsdag een bijrol.

Dinsdagochtend krijgt vooral het westen van het land te maken met een spatje regen of een enkele bui. Grote plensbuien worden niet verwacht, maar het is genoeg om je even te verrassen. In de rest van Nederland breekt al wat zon door, vooral in het oosten en zuidoosten.

In de middag kan in het noordwesten nog een enkele bui vallen. De rest van het land houdt het grotendeels droog met af en toe zon tussen de wolken. De temperatuur loopt op naar zo’n 9 tot 12 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden tot zuidoosten.

In de oostelijke helft breken later in de avond en vannacht nog enkele opklaringen door. In het westen schuift juist dikkere bewolking binnen en kan later in de nacht wat lichte regen vallen. De temperatuur zakt naar ongeveer 5 graden in het noordoosten en rond de 8 graden in het zuidwesten. De wind blijft zwak tot matig, uit zuidelijke tot zuidwestelijke richting.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Bewolkt met kans op regen

Woensdagochtend kan het oosten nog wat lichte regen meepakken. Verder blijft het woensdag grotendeels droog. Vanuit het westen komt af en toe een streep zon mee, maar het oosten lijkt de hele dag onder een grijze deken te blijven. Het wordt 9 à 10 graden bij een zwakke tot matige zuid- tot zuidwestenwind. Langs de kust waait het flink door, met windkracht 5.

Donderdag ziet er bewolkt uit, met vooral in het westen kans op regen. De zuidenwind trekt aan en laat het kouder aanvoelen dan de 11 graden die op de thermometer staat. Vrijdag trekt de regen langzaam oostwaarts weg. Vanuit het westen breekt dan opnieuw wat zon door.

Hoe oogt het weekendweer?

In het weekend blijft het op veel plekken droog. De zon laat zich af en toe zien, al wordt het wel frisser. Het kwik blijft steken op 7 à 8 graden, wat past bij deze tijd van het jaar. ’s Nachts koelt het af tot rond de 3 graden. De wind draait naar het zuiden tot zuidoosten.

Meteoroloog Robert de Vries kan ook al een tipje van de sluier oplichten over het weer tijdens de kerstweek: "Het lijkt dan zelfs nog iets kouder te worden."

Beeld: Ronnie Bosch, Nunspeet