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Paraplu blijft nodig: stevige plensbuien en kans op onweer

Weerbericht

Vandaag, 07:34

De paraplu kan voorlopig binnen handbereik blijven. Het blijft de komende dagen wisselvallig en relatief fris voor de tijd van het jaar. Lokaal kunnen stevige plensbuien vallen en daarbij is ook kans op onweer, meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Woensdag trekken geregeld buien over het land en daar kunnen enkele pittige exemplaren tussen zitten. In de middag krijgt de zon vanuit het noordwesten wat meer ruimte. Door een stevige westenwind tot zuidwestenwind wordt het maximaal 21 graden.

Kans op plensbuien en onweer

Ook de komende dagen blijft het weerbeeld wisselvallig. Zon en buien wisselen elkaar af en plaatselijk kunnen flinke plensbuien ontstaan. In bovenstaande video vertelt Wilt je daar meer over.

Door Redactie Hart van Nederland
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