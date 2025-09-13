Wisselvallig weekend: buien, zware windstoten maar ook ruimte voor de zon

Nederland krijgt de komende dagen te maken met buien, kans op onweer en stevige windstoten. Vooral rond de kust wordt het onstuimig, maar de zon laat zich ook af en toe zien. Dit heeft Moeder Natuur de komende dagen voor ons in petto.

Langs de kust trekken zaterdagochtend enkele buien over het land, en ook in het oosten blijft het niet droog. Alleen in het midden is er soms ruimte voor de zon. Zaterdagmiddag wordt het overal wisselvallig met buien die plaatselijk gepaard gaan met onweer. Het wordt niet warmer dan 17 tot 18 graden bij een stevige zuidwestenwind.

In de avond en vannacht neemt het aantal buien af. In het westen kan nog wat regen vallen, maar in het oosten klaart het juist steeds verder op. In het binnenland zakt de temperatuur naar 8 tot 10 graden, vlak aan zee blijft het met 10 tot 13 graden iets zachter. De wind draait naar west tot zuidwest en is vooral aan de kust nog krachtig.

Zondag kan in het noorden nog een losse bui vallen, maar verder wordt het tijdelijk droger met geregeld zon. In het zuidoosten kan de temperatuur net 20 graden aantikken. Vanuit het zuiden schuift in de middag steeds meer hoge bewolking binnen.

Wisselvalligheid zet door

Maandag wordt een onstuimige dag met buien, maar ook zonnige momenten. De wind speelt de hoofdrol: aan zee kan het stormachtig worden, met windkracht 7 tot 8 en zware windstoten.

Dinsdag, op Prinsjesdag, blijft het wisselvallig. Er vallen enkele buien, maar de zon breekt ook geregeld door. De wind neemt wat af, maar blijft stevig waaien. Voor wie een hoedje draagt in Den Haag: goed vasthouden dus

Daarna blijft het wisselvallige herfstweer ons bezighouden. Elke dag is de paraplu nodig, al laat de zon zich ook zien. De middagtemperatuur ligt rond de 17 tot 18 graden.

Beeld: Jeroen van Rossum, Egmond aan Zee