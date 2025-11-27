Grijs en grauw weer houdt aan, kletsnat weekend op komst

Nederland moet de komende dagen rekening houden met een flink portie grauw weer. Vandaag hangt er veel bewolking, valt er op veel plekken lichte regen en komt het kwik niet verder dan 6 tot 9 graden. Ook het weekend belooft behoorlijk nat te worden.

Donderdagochtend kan in het uiterste zuidoosten nog even een zonnetje te zien zijn. Verder is het overal grijs en valt hier en daar lichte regen of motregen. In de middag verandert er weinig: op veel plekken wordt het echt druilerig, al blijft het in het westen iets vaker droog. De wind waait stevig uit het zuiden tot zuidwesten, met windkracht 4 tot 6.

Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag blijft het bewolkt met af en toe regen, vooral in het oosten. De temperatuur zakt nauwelijks en blijft hangen tussen 5 graden in het oosten en 9 graden in het noordwesten. De wind blijft duidelijk aanwezig.

Weekend blijft nat, volgende week mogelijk wat droger

Vrijdag blijft het grootste deel van het land onder een dik wolkendek zitten. In het westen kan de zon af en toe toch even doorbreken, maar in het oosten en zuidoosten valt er opnieuw regen. Het wordt zacht met 9 tot 11 graden en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Zaterdag begint droog, maar er is wel veel bewolking. In de loop van de middag komt er nieuwe regen aan vanuit het westen. Zondag vallen er buien en is er weinig ruimte voor de zon. Aan de kust kan de wind flink aantrekken, al is nog niet helemaal zeker hoe hard het precies wordt. Het wordt beide dagen rond de 8 à 9 graden.

Volgende week blijft het wisselvallig, maar woensdag en donderdag lijken wat droger te worden. Overdag stijgt de temperatuur naar 8 tot 10 graden. De nachten zijn zacht, behalve in de nacht naar maandag wanneer de temperatuur in het binnenland richting het vriespunt kan gaan.