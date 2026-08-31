OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Augustus eindigt kletsnat: stevige buien en kans op wateroverlast

Weerbericht

Vandaag, 08:06

De laatste dag van augustus verloopt uitermate wisselvallig en vrij fris. Maandag trekken stevige buien over het land, waarbij in korte tijd veel regen kan vallen. Ook is er kans op onweer en vooral in het noordwesten kan de grote hoeveelheid regen lokaal voor wateroverlast zorgen. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De buien vallen eerst vooral in het westen en noorden, maar al snel krijgt het hele land ermee te maken. Tussen de buien en stapelwolken door laat de zon zich soms nog even zien.

Stevige wind en frisse 19 graden

Er staat een stevige zuidwestenwind die gedurende de dag naar het westen draait. Met ongeveer 19 graden is het een paar graden te fris voor eind augustus. In de avond vallen nog enkele buien. In de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog en zijn er soms brede opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 15 graden.

Het wisselvallige zomerweer blijft voorlopig aanhouden. Meer daarover vertelt Wilt in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.