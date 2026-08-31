Augustus eindigt kletsnat: stevige buien en kans op wateroverlast

De laatste dag van augustus verloopt uitermate wisselvallig en vrij fris. Maandag trekken stevige buien over het land, waarbij in korte tijd veel regen kan vallen. Ook is er kans op onweer en vooral in het noordwesten kan de grote hoeveelheid regen lokaal voor wateroverlast zorgen. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt.

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De buien vallen eerst vooral in het westen en noorden, maar al snel krijgt het hele land ermee te maken. Tussen de buien en stapelwolken door laat de zon zich soms nog even zien.

Stevige wind en frisse 19 graden

Er staat een stevige zuidwestenwind die gedurende de dag naar het westen draait. Met ongeveer 19 graden is het een paar graden te fris voor eind augustus. In de avond vallen nog enkele buien. In de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog en zijn er soms brede opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 15 graden.

Het wisselvallige zomerweer blijft voorlopig aanhouden. Meer daarover vertelt Wilt in bovenstaande video.