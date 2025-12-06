Volg Hart van Nederland
Nederland heeft dit jaar opvallend veel zonuren, bijna record verbroken

Weerbericht

Vandaag, 13:10

Dit jaar wordt naar verwachting het op een na zonnigste jaar sinds het begin van de metingen, denkt Weeronline. Het aantal zonuren staat nu op 2064 uur en als december zoals gebruikelijk verloopt, zal dat uitkomen op 2111 uur. Alleen in 2022 was het zonniger met 2233 uur.

De belangrijkste reden hiervoor is afgenomen luchtvervuiling, aldus Weeronline. "Wanneer de lucht vies is ontstaat namelijk veel gemakkelijker hardnekkige mist."

Ook klimaatverwarming is een oorzaak: het bodemvocht verdampt sneller en uiteindelijk is er niet meer genoeg vocht voor verdamping. Daardoor daalt de luchtvochtigheid, met als gevolg minder wolken (en dus meer zon).

