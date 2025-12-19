Volg Hart van Nederland
Na somber weekend: kil winterweer op komst richting kerst

Na somber weekend: kil winterweer op komst richting kerst

Weerbericht

Vandaag, 06:46

Vrijdagochtend hangt er veel bewolking boven het land en in de oostelijke helft valt langere tijd lichte regen. In het uiterste westen breekt later op de ochtend voorzichtig de zon door. In de middag schuiven de opklaringen langzaam verder oostwaarts, al kan in het zuidoosten nog wat regen vallen. De temperatuur stijgt naar ongeveer 10 tot 12 graden. De wind draait naar het zuidwesten en wordt boven land zwak tot matig, terwijl het aan zee vrij krachtig blijft met windkracht 5.

Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. In het midden van het land kan daardoor mist ontstaan. In het binnenland kan de temperatuur, vooral tijdens opklaringen, dicht bij het vriespunt uitkomen. Zaterdagochtend trekt een gebied met mist en laaghangende bewolking over het midden en noorden. Af en toe kan de zon zich laten zien, maar in de middag kan in het zuidwesten en midden van het land opnieuw wat regen vallen. De temperatuur ligt dan tussen 6 en 8 graden.

Kil winterweer

Zondag laat de zon zich af en toe zien en blijft het vrijwel droog. De temperatuur komt rond 9 graden uit. Vanaf maandag overheerst de bewolking. Het blijft wel droog, maar het wordt kouder met kil winterweer. Overdag schommelt de temperatuur tussen 5 en 6 graden en 's nachts blijft het net boven het vriespunt. De oostenwind trekt aan en maakt het frisser.

Tijdens beide kerstdagen is er geregeld ruimte voor de zon. In de nacht en ochtend kan lichte vorst ontstaan en overdag blijft de temperatuur een paar graden boven het vriespunt.

