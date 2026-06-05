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Paraplu nog niet opbergen: wisselvallig en fris weer op komst

Weerbericht

Vandaag, 07:52

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Paraplu of zonnebril? Het hangt er vrijdag maar net vanaf waar je bent. In een strook van Drenthe tot Zeeland trekken vrijdagochtend nog buien over, lokaal met onweer. In de andere delen van het land blijft het op veel plaatsen droog en kan de zon door het wolkendek breken.

Heel warm wordt het niet. De temperatuur stijgt naar 17 tot 20 graden. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, die later in de middag geleidelijk afneemt.

Wisselvallig weekend

In de avond en nacht naar zaterdag blijft het op de meeste plekken droog. Er zijn wolkenvelden, afgewisseld met opklaringen. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden.

Zaterdag begint op veel plaatsen droog met af en toe zon. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en volgt regen. De temperatuur loopt eerst nog op tot ongeveer 21 graden.

Zondag laat de zon zich weer af en toe zien, al trekken er eerst nog enkele buien over het land. Met ongeveer 19 graden blijft het aan de frisse kant voor de tijd van het jaar.

Gaat het volgende week beter weer worden? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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