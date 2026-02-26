Voorjaarsgevoel houdt nog even stand, daarna wisselvalliger weer

We krijgen donderdag weer te maken met lenteachtig weer, al is de zon niet overal even uitbundig. Er trekt meer bewolking over het land en vooral in het westen kan die in de middag wat dikker worden. Toch is het voor eind februari opvallend zacht. Geniet er nog even van, want de dagen daarna levert de temperatuur in en wordt het weer wat wisselvalliger.

In de video zie je wat dat precies betekent voor jouw regio.