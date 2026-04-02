Van grijs en miezerig naar warm en zonnig: dit doet het weer met Pasen

Het weer richting het lange paasweekend laat zich van alle kanten zien. Na de fraaie lentedag van de afgelopen 24 uur is het donderdag een stuk somberder, met bewolking en af en toe lichte regen of motregen. Vooral in de ochtend is het overal grijs, met een stevige wind uit het noordwesten, met name aan de kust.

In de middag klaart het vanuit het noordwesten langzaam op en wordt het op steeds meer plekken droog. In het oosten en zuidoosten kan nog wat regen vallen. In het westen en noordwesten breekt de zon af en toe door. De temperatuur blijft fris, rond de 10 graden, met een stevige wind die het kouder laat aanvoelen.

Hoe verloopt het paasweekend?

In de avond en in de nacht naar vrijdag wordt het rustiger en klaart het verder op. Landinwaarts kan het flink afkoelen tot rond het vriespunt. Goede Vrijdag start nog droog met wat zon, maar later op de dag trekt vanuit het westen opnieuw regen over het land en neemt de wind toe. Het wordt dan ongeveer 11 graden.

