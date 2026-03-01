Lente start met volop zon en zachte temperatuur: dit staat ons nog te wachten

De meteorologische lente is begonnen en dat merken we meteen. Zondag start droog met flink wat zon. In de loop van de middag schuift vanuit het zuidwesten meer bewolking binnen en kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vooral in het oosten en zuidoosten blijft het mogelijk de hele middag droog. Het wordt 9 tot 13 graden, met een matige tot krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 4 tot 6.

In de avond en vannacht trekt het laatste beetje regen weg uit het land. Vanuit het zuidwesten breekt het wolkendek open en ontstaan steeds bredere opklaringen. De temperatuur zakt naar 4 tot 6 graden. Boven land staat een zwakke tot matige zuidenwind, langs de kust blijft de wind nog vrij krachtig.

Maandag overheerst de zon. In de noordelijke helft komen nog wat sluierwolken voor, maar het blijft droog. Het kwik stijgt in de middag naar 14 tot 17 graden. Dat is flink zachter dan de gebruikelijke 8 of 9 graden voor begin maart.

Of het de rest van de week zo zacht blijft, vertelt meteoroloog Robert de Vries in de bovenstaande video.