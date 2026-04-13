Lente in opmars: kwik stijgt richting 18 graden deze week

Na een aangenaam lenteweekend begint de nieuwe week rustig. De week start maandagochtend droog, met een dunne sluier van wolken waar de zon doorheen schijnt. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en kan er vooral in het oosten wat regen vallen. Landinwaarts ontstaan ook enkele buien. De temperatuur blijft rond de 14 graden hangen, wat normaal is voor deze tijd van het jaar.

In de avond valt plaatselijk nog een bui en in het noordoosten kan het wat langer nat blijven. In de nacht wordt het overal droog en klaart het op. Het koelt flink af, met minima rond de 3 graden op de koudste plekken.

Temperatuur loopt op

Dinsdag laat de zon zich weer vaker zien en blijft het droog. Met een zwakke tot matige wind uit het west-noordwesten loopt de temperatuur op naar ongeveer 16 graden. Het kwik loopt de rest van de week gestaag op, met op vrijdag gemiddeld zo'n 18 graden.

De rest van de week blijft het overwegend aangenaam lenteweer. Meteoroloog Dennis Wilt vertelt er alles over in de video hierboven.